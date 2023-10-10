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Дальнее зарубежье 10.10.2023 22:48

Эрдоган обсудил с Путиным палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным конфликт Израиля и палестинской группировки ХАМАС, передают турецкие СМИ.

"Президент Турции Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону палестино-израильский конфликт", - сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на турецкие власти.

По данным СМИ, лидеры РФ и Турции также обсудили меры по предотвращению напряженности в ближневосточном регионе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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