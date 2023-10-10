Эрдоган обсудил с Путиным палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным конфликт Израиля и палестинской группировки ХАМАС, передают турецкие СМИ. "Президент Турции Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону палестино-израильский конфликт", - сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на турецкие власти. По данным СМИ, лидеры РФ и Турции также обсудили меры по предотвращению напряженности в ближневосточном регионе.

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