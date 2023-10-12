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Внешняя политика 12.10.2023 18:56

Путин предложил Алиеву обсудить чувствительные вопросы с глазу на глаз

Президент РФ Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву после переговоров с участием делегаций пообщаться тет-а-тет, чтобы обсудить весь комплекс, в том числе и чувствительных, вопросов.

Путин проводит встречу с Алиевым в Кыргызстане, куда оба лидера прибыли на саммит СНГ, который пройдет в пятницу. В переговорах участвуют делегации обеих стран.


В начале встречи российский лидер напомнил, что не так давно они с азербайджанским коллегой общались по телефону. Он уточнил, что в ходе встречи они уделят внимание вопросам, связанным с ситуацией в Карабахе.


"Вопрос номер один - это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов", - предложил Путин.


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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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