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ТЭК 14.10.2023 18:00

Азербайджан готов войти в проект газового хаба в Турции - Новак

Азербайджан выразил желание принять участие в проекте газового хаба в Турции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, проектом также интересуются другие страны, но какие именно, он не уточнил.

"Это проект, к которому проявляют большой интерес и Турция, и Россия. Есть и другие страны, проявляющие интерес. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте",- сказал Новак в интервью турецкому госагентству Anadolu.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" можно перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб в Турции. В январе 2023-го Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству хаба. Переговоры о проекте приостановили в феврале после землетрясений на юго-востоке Турции. В сентябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с Россией создание газового центра.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ХАБ


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