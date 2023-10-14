Азербайджан готов войти в проект газового хаба в Турции - Новак

Азербайджан выразил желание принять участие в проекте газового хаба в Турции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, проектом также интересуются другие страны, но какие именно, он не уточнил.
"Это проект, к которому проявляют большой интерес и Турция, и Россия. Есть и другие страны, проявляющие интерес. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте",- сказал Новак в интервью турецкому госагентству Anadolu.
В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" можно перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб в Турции. В январе 2023-го Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству хаба. Переговоры о проекте приостановили в феврале после землетрясений на юго-востоке Турции. В сентябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с Россией создание газового центра.
В.Алиев
Власти Азербайджана в госбюджете-2024 предусмотрели 4 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура
Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и необоснованными территориальными претензиями к соседям - Байрамов
Власти Азербайджана за 9 месяцев направили из госбюджета $2 млрд на оборону и нацбезопасность
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ЕС утроит гуманитарную помощь Газе
Новая ударная атомная подлодка четвертого поколения вошла в состав ВМС США
Иорданский монарх отправляется в Европу в попытках уладить ситуацию в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире