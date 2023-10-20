Баку и Москва провели межмидовские консультации

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел в Баку консультации со своим азербайджанским коллегой Самиром Шарифовым.

"Были обсуждены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении российского МИД.

По информации ведомства, Шарифов и Галузин рассмотрели возможности дальнейшего углубления политдиалога, наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества в соответствии с положениями Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

Н.Аббасова