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Внешняя политика 20.10.2023 20:05

Баку и Москва провели межмидовские консультации

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел в Баку консультации со своим азербайджанским коллегой Самиром Шарифовым.

"Были обсуждены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении российского МИД.

По информации ведомства, Шарифов и Галузин рассмотрели возможности дальнейшего углубления политдиалога, наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества в соответствии с положениями Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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