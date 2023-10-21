SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 21-го спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 01:23 по Тихоокеанскому времени США (в 11:23 по Баку). Примерно через час после старта спутники были выведены на орбиту.

Это 117-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 48-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 5,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 16-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.

SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.