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Регион 31.10.2023 14:36

Турция начала антидемпинговое расследование в отношении г/к проката из России

Турция начала расследование в отношении импорта горячекатаного плоского проката из России, Китая, Индии и Японии, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальный бюллетень страны.

Инициаторами расследования выступили местные компании, в том числе Erdemir и Isdemir.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СТАЛЬ, АНТИДЕМПИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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