Турция начала антидемпинговое расследование в отношении г/к проката из России

Турция начала расследование в отношении импорта горячекатаного плоского проката из России, Китая, Индии и Японии, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальный бюллетень страны.
Инициаторами расследования выступили местные компании, в том числе Erdemir и Isdemir.
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