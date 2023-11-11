Утверждено Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительствами Азербайджана и Грузии

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии".
Cоответствующий закон об этом подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.
"Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии" было подписано 24 апреля 2023 года в Баку.
В.Алиев
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