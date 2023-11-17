Нефть ускорила рост,

Нефть остается в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 подорожали на $1,57 (2,03%) - до $78,99 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,4 (1,92%) - до $74,3 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.