Нефть ускорила рост,

Нефть остается в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 подорожали на $1,57 (2,03%) - до $78,99 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,4 (1,92%) - до $74,3 за баррель.
Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
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