Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН, отклонивший нелепое требование Армении - МИД

МИД Азербайджана приветствовал решение Международного суда ООН в рамках рассмотрения иска Армении против Баку о расовой дискриминации.
"Мы приветствуем решение суда, которое еще раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и отклоняет требование Армении, ставящее под сомнение давно принятый и признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом. Примечательно и то, что суд отклонил необоснованное и нелепое требование Армении о выводе из Карабахской региона личного состава всех военных и правоохранительных органов Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.
Ведомство подчеркивает, что указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха.
"Это включает нашу приверженность обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы не покидать регион, их решением было переехать в Армению и другие страны. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами стремится защищать права армянских жителей Карабаха наравне с другими своими гражданами", - отмечает МИД.
В ведомство отметили, что суд не потребовал принятия каких-либо мер в связи с требованием Армении облегчить визит миссий ООН в Карабахский регион и по сотрудничеству с Международным Комитетом Красного Креста (МККК).
МИД подчеркивает, что охрана частной собственности, памятников культуры, артефактов, а также регистрационных документов осуществляется в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Азербайджана.
Кроме того, говорится в заявлении МИД, суд также не удовлетворил запрос Армении, касающийся следственных действий Азербайджана в отношении лиц, связанных с незаконным сепаратистским режимом, задержанных по соответствующим статьям УК по обвинению в военной агрессии, подстрекательстве к сепаратизму, террористических актах и т.д.
"Азербайджан ждет, что Армения и все другие стороны прекратят вмешательство в законные следственные действия. Азербайджан серьезно относится к своим обязательствам по CERD. Мы привержены защите этих обязательств и прав всех людей в рамках международного права и сосредоточены на построении мирного и процветающего региона", - подчеркнули в ведомстве.
Н.Аббасова
В Азербайджане за 10 мес. произведено более 2,3 тыс. легковых автомобилей, на складах остается почти 500 транспортных средств
Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,9%, минимума с июля 2021г
Прокуратура Сеула требует 5 лет тюрьмы для главы Samsung по делу о слиянии Cheil и Samsung C&T
Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%
МВД Азербайджана в январе-октябре изъяло наркотических средств на 264,5 млн манатов
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Нетаньяху не уверен, что после операции в Газе там останутся войска Израиля
Пашинян в числе приглашенных на неформальный саммит СНГ в Петербурге - Песков
Акции "Манчестер Юнайтед" дорожают на слухах о продаже миноритарной доли Джиму Рэтклиффу
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире