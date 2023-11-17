Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН, отклонивший нелепое требование Армении - МИД

МИД Азербайджана приветствовал решение Международного суда ООН в рамках рассмотрения иска Армении против Баку о расовой дискриминации.

"Мы приветствуем решение суда, которое еще раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и отклоняет требование Армении, ставящее под сомнение давно принятый и признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом. Примечательно и то, что суд отклонил необоснованное и нелепое требование Армении о выводе из Карабахской региона личного состава всех военных и правоохранительных органов Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство подчеркивает, что указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха.

"Это включает нашу приверженность обеспечению безопасности и защиты всех жителей, независимо от их национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы не покидать регион, их решением было переехать в Армению и другие страны. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами стремится защищать права армянских жителей Карабаха наравне с другими своими гражданами", - отмечает МИД.

В ведомство отметили, что суд не потребовал принятия каких-либо мер в связи с требованием Армении облегчить визит миссий ООН в Карабахский регион и по сотрудничеству с Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

МИД подчеркивает, что охрана частной собственности, памятников культуры, артефактов, а также регистрационных документов осуществляется в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Азербайджана.

Кроме того, говорится в заявлении МИД, суд также не удовлетворил запрос Армении, касающийся следственных действий Азербайджана в отношении лиц, связанных с незаконным сепаратистским режимом, задержанных по соответствующим статьям УК по обвинению в военной агрессии, подстрекательстве к сепаратизму, террористических актах и т.д.

"Азербайджан ждет, что Армения и все другие стороны прекратят вмешательство в законные следственные действия. Азербайджан серьезно относится к своим обязательствам по CERD. Мы привержены защите этих обязательств и прав всех людей в рамках международного права и сосредоточены на построении мирного и процветающего региона", - подчеркнули в ведомстве.

Н.Аббасова