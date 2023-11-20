Лукашенко отправил министра экономики Беларуси послом в Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко снял с должности министра экономики Александра Червякова, назначив его послом республики в Китай, сообщил в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Итак, теперь уже экс-министр экономики Александр Червяков уезжает послом в Китай", - говорится в сообщении.

О назначении нового главы Минэкономики не сообщается, телеграм-канал отмечает, что должность пока вакантна.

Червяков был назначен министром экономики Белоруссии в январе 2020 года.