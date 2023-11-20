Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8568 RUR   0.0189 GBR   2.1227 TRY   0.0592

Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 75.89 +2.99 Brent 80.61 +3.19

Дальнее зарубежье 20.11.2023 14:10

Лукашенко отправил министра экономики Беларуси послом в Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко снял с должности министра экономики Александра Червякова, назначив его послом республики в Китай, сообщил в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Итак, теперь уже экс-министр экономики Александр Червяков уезжает послом в Китай", - говорится в сообщении.

О назначении нового главы Минэкономики не сообщается, телеграм-канал отмечает, что должность пока вакантна.

Червяков был назначен министром экономики Белоруссии в январе 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАДРЫ


Похожие новости


Беларусь изучает опыт Ирана по преодолению санкций Лукашенко заявил, что вагнеровцы останутся в Беларуси Лукашенко заявил о необходимости сохранения отношений с Евросоюзом Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить компоненты для российских самолетов Лукашенко потребовал от правительства снизить в 2023г инфляцию до 7% Лукашенко призвал остановить конфликт в Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы Беларусь получила от России комплекс "Искандер" с запасом ракет, ЗРК С-400 - Лукашенко Лукашенко заявил о планах посетить Иран в середине марта Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ, планирует обсуждать этот вопрос с Путиным Лукашенко скептически оценил участие Запада в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az