Лукашенко отправил министра экономики Беларуси послом в Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко снял с должности министра экономики Александра Червякова, назначив его послом республики в Китай, сообщил в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
"Итак, теперь уже экс-министр экономики Александр Червяков уезжает послом в Китай", - говорится в сообщении.
О назначении нового главы Минэкономики не сообщается, телеграм-канал отмечает, что должность пока вакантна.
Червяков был назначен министром экономики Белоруссии в январе 2020 года.
Алиев: Азербайджан оставляет успешное наследие следующим странам-председателям в Движении неприсоединения
Азербайджан и Ирак подписали 4 документа
Участники учений «Doğu Akdeniz-2023» провели подготовительные тренировки
Оренбургский ГПЗ будет поставлять в Казахстан с января до 90 тыс. т СУГ в год - Минэнерго Казахстана
ГТК Азербайджана в декабре запустит систему ARAS
ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили потенциальные направления сотрудничества
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Азербайджан крупно проиграл Бельгии в последнем матче отбора на ЧЕ-2024
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире