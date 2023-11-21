Баку ждет от Еревана положительного ответа о начале прямых переговоров по мирному договору – МИД Азербайджана

Баку готов к прямым переговорам с Ереваном для скорейшего заключения мирного договора, заявляют в МИД Азербайджана.

В МИД Азербайджана выразили сожаление в связи с тем, что Армения ответила на предложения Баку с задержкой в 2,5 месяца. По мнению ведомства, этот факт «серьезно затормозил мирный процесс».

«Такой простой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе», - подчеркивает МИД.

«Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе с целью скорейшего заключения мирного соглашения. Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор приемлемого места для встречи, в том числе на границе», - подчеркивает ведомство.

В МИД Азербайджана также призвали, что Армения положительно отреагирует на призыв начать переговоры в ближайшее время.

Х.Насирзаде