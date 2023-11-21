Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8636 RUR   0.0193 GBR   2.1307 TRY   0.0591

Цена на нефть

20.11 $/bbl +/- WTI 77.60 +1.71 Brent 82.32 +1.71

Внешняя политика 21.11.2023 16:23

Баку ждет от Еревана положительного ответа о начале прямых переговоров по мирному договору – МИД Азербайджана

Баку готов к прямым переговорам с Ереваном для скорейшего заключения мирного договора, заявляют в МИД Азербайджана.

В МИД Азербайджана выразили сожаление в связи с тем, что Армения ответила на предложения Баку с задержкой в 2,5 месяца. По мнению ведомства, этот факт «серьезно затормозил мирный процесс».

«Такой простой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе», - подчеркивает МИД.

«Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе с целью скорейшего заключения мирного соглашения. Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор приемлемого места для встречи, в том числе на границе», - подчеркивает ведомство.

В МИД Азербайджана также призвали, что Армения положительно отреагирует на призыв начать переговоры в ближайшее время.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, МИР


Похожие новости


Заявление Франции по решению Международного суда неуместно и неприемлемо - МИД Азербайджана МИД Азербайджана прокомментировал выступление Пашиняна на сессии ПА ОБСЕ Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН, отклонивший нелепое требование Армении - МИД Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Марокко Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств - Байрамов Байрамов отправился с визитом в Саудовскую Аравию Байрамов отправился с визитом в Сербию Глава МИД Азербайджана проведет в Румынии встречи на высоком уровне На Баку приходится 70% торговли Берлина со странами Южного Кавказа - Байрамов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az