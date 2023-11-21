На российско-турецких консультациях в МИД РФ обсуждалась двусторонняя повестка, урегулирование палестино-израильского конфликта

Двусторонняя, региональная и международная повестка обсуждалась в ходе консультаций в Москве замглавы МИД Турции Бурака Акчапара.

МИД РФ сообщает, что с российской стороны в состоявшихся во вторник консультациях участвовали заместители министра иностранных дел Александр Грушко и Сергей Вершинин.

"С участием экспертов предметно обсуждены актуальные вопросы российско-турецкой повестки дня, включая реализацию стратегических проектов в области экономики и энергетики. Сверен график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "состоялся обмен мнениями по различным аспектам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, в том числе по практическому взаимодействию на многосторонних площадках - в Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, ОИС и других".

"Затронуты сюжеты, связанные с расширением и углублением международного содействия политическому урегулированию кризисных ситуаций в регионе на основе основополагающих резолюций СБ и ГА ООН, прежде всего, палестино-израильского и сирийского конфликтов. Особое внимание было уделено задачам деэскалации обстановки на Ближнем Востоке и оказания гуманитарной помощи мирному населению. Стороны подробно обсудили проблемы продовольственной безопасности", - информирует МИД России.

В сообщении подчеркивается, что был "подтвержден настрой на продолжение совместной работы в интересах дальнейшего качественного укрепления продвинутого многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой".