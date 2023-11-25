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ТЭК 25.11.2023 18:25

Новак: РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере, в том числе в сфере малых АЭС

Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей в Анкаре.

"В следующем году планируется выдать первое электричество с АЭС "Аккую". (. . .) Этот опыт может иметь практическую пользу в сооружении новой АЭС в Турции (АЭС "Синоп" - ИФ), готовы продолжить сотрудничество ы сфере малых АЭС", - сказал Новак.

По словам российского вице-премьера, страны планируют реализовывать новые совместные проекты, в том числе в ключевой области - энергетике. Новак также отметил стабильность поставок российских энергоресурсов турецким потребителям.

Правительство РФ также сообщило, что в ходе российско-турецких переговоров обсуждалась реализация проекта в сфере возобновляемых источников энергии на АЭС "Аккую" для получения дополнительных объёмов электроэнергии.

В свою очередь, сопредеседатель МПК со стороны Турции, министр торговли страны Омер Болат, отметил серьезное сотрудничество двух стран в поставках газа и нефтепродуктов, а также в области атомной энергетики. "Мы продолжим развивать отношения в энергетике и дальше", - подчеркнул турецкий министр.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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