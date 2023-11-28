Армения должна принять участив в саммите ЕАЭС в Петербурге - Симонян

Армения должна принять участие в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге в декабре, поскольку становится председательствующей страной, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Мы становимся председательствующей в ЕАЭС страной", - сказал Симонян журналистам во вторник, добавив, что решения об участии в заседании премьера Армении Никола Пашиняна пока нет.

Симонян отметил, что, по его мнению, Армения должна принять участие в саммите.

"На данный момент эта наша экономическая сфера", - сказал Симонян.