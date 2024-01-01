Председательство в органах ЕАЭС перешло к Армении

Председательство в органах Евразийского экономического союза с 1 января перешло к Армении.

"Республика Армения с 1 января 2024 года приняла председательство в органах Евразийского экономического союза и в течение 2024 года будет председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии", - сообщили в пресс-службе ЕЭК в понедельник.

В рамках председательства Армении запланированы заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве, приуроченное к 10-летнему юбилею Евразийского экономического союза, проведение III Евразийского экономического форума, заседания Евразийского межправительственного совета, а также ряд других мероприятий.

"В ближайшее время ожидается обращение премьер-министра Республики Армения, председателя Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета Никола Пашиняна к главам государств Евразийского экономического союза с приоритетными направлениями председательства Армении в органах ЕАЭС", - говорится в сообщении.

В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство в Высшем совете, Межправительственном совете и Совете Комиссии осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.