Премьер Армении призвал страны ЕАЭС согласовать принципы функционирования общего рынка энергоресурсов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости согласования государствами-членами Евразийского экономического союза механизмов функционирования общего рынка энергоресурсов.

"Внутри ЕАЭС накопился ряд нерешенных вопросов принципиального характера. Считаю уместным отметить назревшую необходимость достижения принципиальных решений для согласования государствами-членами подходов, принципов и механизмов функционирования общих рынков энергоресурсов", - сказал Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

По его словам, Армения готова проявить гибкий подход для обеспечения баланса интересов стран ЕАЭС по неурегулированным вопросам с целью использования преимуществ и потенциала общих рынков энергоресурсов.

"Считают необходимым расширение сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики", - сказал премьер.

Он также назвал фундаментально важным вопросом внедрение цифровых технологий в практическую деятельность государственных бизнес-процессов с активным привлечением ИТ-сообществ стран-членов союза.

"Указанная сфера приобретает особую актуальность, в частности в свете прикладного применения искусственного интеллекта, что открывает новые возможности для более оперативного сбора и эффективного анализа данных экономической активности. Ответственное использование возможностей искусственного интеллекта может также служить дополнительным толчком для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС", - заявил глава правительства Армении.

При этом он отметил, что отсутствие общих границ со странами ЕАЭС создает определенные трудности и экономические издержки для Армении, в том числе для налаживания системы цифрового контроля грузов.

"Это вызов для Армении, но в то же время - уникальная возможность для ЕАЭС. Если нам удастся через современные технологии обеспечить транспортную, транзитную и административную безшовность, мы получим уникальную возможность для развития отношений ЕАЭС с заинтересованными третьими странами", - заявил Пашинян.