Пашинян: единый подход к созданию единого рынка энергоресурсов в ЕАЭС пока отсутствует

Государства-члены ЕАЭС пока не имеют единого подхода в части построения и развития общего рынка энергоресурсов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Несмотря на то, что в 2025 году планируется запустить функционирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, на сегодняшний день очевидно отсутствие четкого единого подхода государств-членов с позиций перспектив построения и развития общего рынка энергоресурсов", - сказал Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате в пятницу.

"Уверен, что для всех без исключения государств-членов ЕАЭС создание общего рынка энергоресурсов даст ряд ключевых преимуществ, способствуя устойчивому развитию экономик, повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической безопасности", - отметил он.

По его словам, диалог между странами ЕАЭС должен быть направлен на поиск компромиссных договоренностей.

Пашинян также приветствовал активизацию работ по развитию совместных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках повестки ЕАЭС в сфере транспорта, что, по его словам, окажет позитивное влияние на уровень межрегионального экономического взаимодействия и будет способствовать расширению торгово-экономических связей.

Он кроме того сообщил, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС в 2023 году вырос почти на 40%.

"Анализ ключевых экономических индикаторов и исходной базы взаимодействия государств-членов показывает, что страны ЕАЭС уверенно двигаются по траектории устойчивого экономического роста. В 2023 году товарооборот Республики Армения со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% и составил порядка $7,8 млрд. При этом экспорт увеличился на 40,8%, а импорт - на 37,5%", - заявил Пашинян.

По его словам, на данном этапе в числе приоритетных задач ЕАЭС должны рассматриваться усиление отраслевой кооперации, создание новых бизнес-связей, налаживание трансграничной торговли цифровыми услугами и обмен данными.