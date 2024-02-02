Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Регион 02.02.2024 17:03

Пашинян: единый подход к созданию единого рынка энергоресурсов в ЕАЭС пока отсутствует

Государства-члены ЕАЭС пока не имеют единого подхода в части построения и развития общего рынка энергоресурсов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Несмотря на то, что в 2025 году планируется запустить функционирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, на сегодняшний день очевидно отсутствие четкого единого подхода государств-членов с позиций перспектив построения и развития общего рынка энергоресурсов", - сказал Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате в пятницу.

"Уверен, что для всех без исключения государств-членов ЕАЭС создание общего рынка энергоресурсов даст ряд ключевых преимуществ, способствуя устойчивому развитию экономик, повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической безопасности", - отметил он.

По его словам, диалог между странами ЕАЭС должен быть направлен на поиск компромиссных договоренностей.

Пашинян также приветствовал активизацию работ по развитию совместных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках повестки ЕАЭС в сфере транспорта, что, по его словам, окажет позитивное влияние на уровень межрегионального экономического взаимодействия и будет способствовать расширению торгово-экономических связей.

Он кроме того сообщил, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС в 2023 году вырос почти на 40%.

"Анализ ключевых экономических индикаторов и исходной базы взаимодействия государств-членов показывает, что страны ЕАЭС уверенно двигаются по траектории устойчивого экономического роста. В 2023 году товарооборот Республики Армения со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% и составил порядка $7,8 млрд. При этом экспорт увеличился на 40,8%, а импорт - на 37,5%", - заявил Пашинян.

По его словам, на данном этапе в числе приоритетных задач ЕАЭС должны рассматриваться усиление отраслевой кооперации, создание новых бизнес-связей, налаживание трансграничной торговли цифровыми услугами и обмен данными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ


Похожие новости


Председательство в органах ЕАЭС перешло к Армении Лукашенко сказал, что не держит обиды на Пашиняна за его отсутствие на саммите ОДКБ в Минске Премьер Армении призвал страны ЕАЭС согласовать принципы функционирования общего рынка энергоресурсов Ереван во время председательства в ЕАЭС будет стремиться пресекать попытки политизации евразийской интеграции - Пашинян Путин: Россия окажет Армении всю необходимую помощь в период ее председательства в ЕАЭС в 2024 году Евразийский фонд стабилизации и развития рассматривает проекты на $300 млн в Армении - Оверчук Армения должна принять участив в саммите ЕАЭС в Петербурге - Симонян Вопросов о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС в повестке нет - армянский МИД Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС Мишустин летит в Армению

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az