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Дальнее зарубежье 01.12.2023 03:25

Германия предоставит Украине еще 50 млн евро гранта на рефинансирование кредитов малому бизнесу

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал грантовое соглашение с немецким государственным банком развития KfW о выделении 50 млн евро на компенсацию расходов по процентной ставке при привлечении кредитов малыми и средними предприятиями, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Средства будут направлены на рефинансирование расходов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволит и в дальнейшем обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу к льготному кредитованию", - отметил Марченко.

Он подчеркнул, что выделенные 50 млн евро "станут весомым вкладом в усовершенствование действующих программ финансовой поддержки бизнеса".

Руководитель штаба по Украине Федерального министерства экономического развития и сотрудничества Германии Ульрике Хопп-Нишанка напомнила, что в прошлом году KfW предоставил 150 млн евро для программы "5-7-9%".

"Эти средства являются важной составляющей немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 млн евро", - добавила она.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЕ, ГРАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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