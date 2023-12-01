Германия предоставит Украине еще 50 млн евро гранта на рефинансирование кредитов малому бизнесу

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал грантовое соглашение с немецким государственным банком развития KfW о выделении 50 млн евро на компенсацию расходов по процентной ставке при привлечении кредитов малыми и средними предприятиями, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Средства будут направлены на рефинансирование расходов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволит и в дальнейшем обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу к льготному кредитованию", - отметил Марченко.

Он подчеркнул, что выделенные 50 млн евро "станут весомым вкладом в усовершенствование действующих программ финансовой поддержки бизнеса".

Руководитель штаба по Украине Федерального министерства экономического развития и сотрудничества Германии Ульрике Хопп-Нишанка напомнила, что в прошлом году KfW предоставил 150 млн евро для программы "5-7-9%".

"Эти средства являются важной составляющей немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 млн евро", - добавила она.