Путин: партнерство России и Турции на высоком уровне, подлинно стратегический характер носит взаимодействие в энергетике

Партнерство Москвы и Анкары находится на высоком уровне, стороны настроены и дальше развивать связи на принципах добрососедства и взаимной выгоды, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах. Причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле в понедельник.

По его словам, все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке регулярных контактов президентов двух стран.

"Особо отмечу, что подлинно стратегический характер носит российско-турецкое взаимодействие в энергетике", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Росатом продолжает возводить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую", налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба.

"И у нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, и в сфере высоких технологий", - отметил президент РФ.

Кроме того, по его словам, в конструктивном ключе развиваются отношения России с Кувейтом.

"С учетом членства Кувейта в ОПЕК координировали и будем координировать позиции по вопросам энергетической политики", - сказал Путин.