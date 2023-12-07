Специалисты Азербайджана с 11 по 15 декабря ознакомятся с системой карантинного фитонадзора РФ

Специалисты Азербайджана с 11 по 15 декабря запланировали визит в РФ, в ходе которого планируют ознакомиться с российской системой обеспечения карантинного фитосанитарного надзора за качеством и безопасностью зерна и контроля остаточного содержания пестицидов.

Как сообщает Россельхознадзор, они посетят подведомственные службе учреждения и лаборатории, которые занимаются подтверждением соответствия зерна и продуктов его переработки требованиям зарубежных стран. Эти объекты расположены в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону.

Азербайджанские специалисты также посетят морские порты в Ростове-на-Дону и Азове, оценят процесс отгрузки российского зерна на экспорт.

По завершении визита в Москве пройдут переговоры представителей Россельхознадзора и компетентного ведомства Азербайджана.