Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

В Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместитель председателя правительства России Алексея Оверчука, сообщает правительство России
В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.
Сопредседатели МПК подчеркнули положительную динамику развития торговли, подтверждающую эффективность двустороннего сотрудничества. В ходе встречи отмечено, что рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе – октябре 2023 года составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.
Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.
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