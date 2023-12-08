Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

В Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместитель председателя правительства России Алексея Оверчука, сообщает правительство России

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Сопредседатели МПК подчеркнули положительную динамику развития торговли, подтверждающую эффективность двустороннего сотрудничества. В ходе встречи отмечено, что рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе – октябре 2023 года составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.