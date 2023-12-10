Спикер парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту Гейдар Алиев Папуашвили встретили первый вице-спикер Парламента Азербайджана Али Гусейнли, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-грузинским межпарламентским связям, депутат Арзу Нагиев и другие официальные лица. В.Алиев

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