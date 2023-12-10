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Внешняя политика 10.12.2023 19:30

Спикер парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Папуашвили встретили первый вице-спикер Парламента Азербайджана Али Гусейнли, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-грузинским межпарламентским связям, депутат Арзу Нагиев и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, СПИКЕР, ВИЗИТ


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