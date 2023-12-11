Цены на нефть незначительно снижаются

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в понедельник после снижения почти на 4% по итогам прошлой недели.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:40 составила $75,76 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,16 (0,22%), до $71,07 за баррель.
Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.
Статданные из Китая, опубликованные в минувшие выходные, показали максимальное с ноября 2020 года снижение потребительских цен в стране - на 0,5% в годовом выражении. Дефляция в КНР отмечена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ослаблении спроса на сырье для промышленного сектора, отмечает Market Watch.
Этот фактор, а также отсутствие роста экономики еврозоны, говорят о том, что прогноз для мирового спроса на нефть остается мрачным, говорит аналитик JonesTrading Майк О`Рурк.
"Мы видим, что в Китае рост ослабляется, Европа находится в рецессии или на грани рецессии, и экономика США замедлилась, хотя и не столь существенно, как другие, - отмечает Рурк. - Вот почему цена WTI остается около $70 за баррель".
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