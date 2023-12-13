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АПК 13.12.2023 21:22

Азербайджан вошел в число наиболее перспективных рынков для экспорта макаронных изделий из РФ

Федеральный центр "Агроэкспорт" назвал 11 стран, рынки которых наиболее перспективны для поставок макаронных изделий из РФ.

Согласно проведенному центром исследованию, это Китай, Таджикистан, Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Южная Корея, Саудовская Аравия, Беларусь, Грузия, Малайзия.

В 2022 году наибольшие объем были поставлены в Казахстан (23,9 тыс. тонн на $38,3 млн), Белоруссию (20,5 тыс. тонн на $36,3 млн), Грузию (13,4 тыс. тонн на $12,7 млн). Всего в прошлом году РФ экспортировала макаронных изделий на $148 млн, что более чем на 30% превысило показатель 2021 года. Как отмечается в исследовании, в натуральном выражении экспорт незначительно сократился, что свидетельствует о росте поставок продукции из более высокого ценового сегмента.

"Россия является одним из лидеров по производству зерна и (входит в число - ИФ) крупнейших экспортеров на внешние рынки. Как обладателям столь мощной сырьевой базы нам необходимо наращивать экспорт продуктов переработки зерна. Макаронные изделия, в свою очередь, являются универсальным и всегда востребованным продуктом, который позволит увеличить долю более дорогих товаров в российском экспорте продукции АПК", - заявил руководитель центра Дмитрий Краснов, презентуя исследование.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МАКАРОНЫ, ЭКСПОРТ


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