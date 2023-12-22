Фидан и Лавров обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Вопросы двусторонней международной повестки дня, в том числе ситуацию на Южном Кавказе, обсудил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации на Южном Кавказе, с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади добавили, что стороны затронули "отдельные аспекты российско-турецкого сотрудничества, включая график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне".
Boeing передала Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года
Снижение добычи газа в Узбекистане и зависимость от его импорта ведут к росту внутренних цен на газ
В Азербайджане еще свыше 470 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 г
В Баку в море перевернулся прогулочный катер, спасено 6 человек - МЧС
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых структур, содействующих российскому ОПК
Замгенсека ОДКБ назначен бывший спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям Таалатбек Масадыков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам
Яркие новинки в приложении Yelo
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности