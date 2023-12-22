Фидан и Лавров обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Вопросы двусторонней международной повестки дня, в том числе ситуацию на Южном Кавказе, обсудил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации на Южном Кавказе, с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади добавили, что стороны затронули "отдельные аспекты российско-турецкого сотрудничества, включая график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне".