Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8697 RUR   0.0185 GBR   2.1565 TRY   0.0583

Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 73.89 -0.33 Brent 79.39 -0.31

Внешняя политика 22.12.2023 18:22

Фидан и Лавров обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Вопросы двусторонней международной повестки дня, в том числе ситуацию на Южном Кавказе, обсудил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации на Южном Кавказе, с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади добавили, что стороны затронули "отдельные аспекты российско-турецкого сотрудничества, включая график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Песков: визит Путина в Турцию - на повестке дня, но точных сроков нет Путин назвал роль Эрдогана лидирующей в вопросе восстановления ситуации в Газе Путин заявил, что может быть посетит Турцию в начале 2024 года Россельхознадзор разрешил 21 предприятию Турции поставки яиц в РФ Путин: партнерство России и Турции на высоком уровне, подлинно стратегический характер носит взаимодействие в энергетике РФ и Турция намерены увеличить номенклатуру и объем с/х торговли РФ и Турция в разы увеличили расчеты в нацвалютах Новак: РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере, в том числе в сфере малых АЭС Новак обсудил с главой Минэнерго Турции поставки газа и сотрудничество в области электро- и атомной энергетики РФ и Турция готовят совместную дорожную карту инвестпроектов в туризме

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az