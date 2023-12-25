Ереван получил от Азербайджана ответы на последние предложения вокруг мирного договора

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что в Ереване получили от Азербайджана ответ на последние предложения вокруг проекта соглашения о мире.

"Мы получили ответ (из Баку - ИФ) на направленные нами последние предложения по мирному договору", - сказала Бадалян.