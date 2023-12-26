Алиев и Пашинян в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
"В ходе неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге состоялась неофициальная встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Обсуждены вопросы, касающиеся повестки мира между Арменией и Азербайджаном", - сказала Багдасарян Общественному телевидению Армении.
По ее словам, обсуждения состоялись "в двустороннем формате".
Ранее во вторник спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что мир между Арменией и Азербайджаном "никогда не был так близок".
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