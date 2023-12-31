Южнокорейские истребители FA-50 поступили в вооруженные силы Польши

Южнокорейские истребители FA-50, поставленные по первому контракту между Сеулом и Варшавой, поступили в вооруженные силы Польши, сообщило польское Агентство по вооружениям.

"Самолеты FA-50 в сборе. Военно-воздушные силы своевременно получили 12 самолетов FA-50, поставленных по первому контракту от сентября 2022 года", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте агентства.

Ранее в Минобороны Польши сообщали о прибытии в Варшаву всех 12 заказанных в Южной Корее для поставки в текущем году истребителей FA-50 и начале их подготовки для использования польскими ВВС. Позже была заказана дополнительная партия из 36 южнокорейских истребителей в полонизированной версии, точная дата поставок не называется.

FA-50 Fighting Eagle - легкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20-мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.