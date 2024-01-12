Темпы роста цен на нефть замедлились

Рост цен на нефть эталонных марок несколько замедлился во второй половине дня, в результате чего котировки Brent откатились к $79 за баррель.
Ранее в пятницу они поднимались выше $80 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:33 стоили $79,02 за баррель, что на $1,6 (на 2,1%) выше показателя на закрытие предыдущих торгов. Цены фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $1,4 (на 2%) - до $73,43 за баррель.
Международная коалиция вооруженных сил с США во главе в четверг нанесла удары по позициям повстанцев-хуситов на территории Йемена, что стало ответом на атаки судов в Красном море. Эксперты опасаются, что это может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Barron`s.
"На рынке нефти есть опасение, что регион движется по непредсказуемому пути эскалации, и в какой-то момент могут действительно случиться перебои поставок", - полагает Бьярн Скилдруп из SEB.
"На данный момент мы считаем, что риск значительного нарушения поставок нефти из Персидского залива невелик, но за этим, безусловно, стоит следить, учитывая потенциальное влияние, которое это может оказать на поставки нефти и цены", - заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон.
Эксперты UBS прогнозируют, что котировки Brent в этом году будут колебаться в диапазоне $80-90 за баррель.
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