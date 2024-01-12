Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8662 RUR   0.0192 GBR   2.1716 TRY   0.0565

Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 72.02 +0.65 Brent 77.41 +0.61

ТЭК 12.01.2024 19:56

Темпы роста цен на нефть замедлились

Рост цен на нефть эталонных марок несколько замедлился во второй половине дня, в результате чего котировки Brent откатились к $79 за баррель.

Ранее в пятницу они поднимались выше $80 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:33 стоили $79,02 за баррель, что на $1,6 (на 2,1%) выше показателя на закрытие предыдущих торгов. Цены фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $1,4 (на 2%) - до $73,43 за баррель.

Международная коалиция вооруженных сил с США во главе в четверг нанесла удары по позициям повстанцев-хуситов на территории Йемена, что стало ответом на атаки судов в Красном море. Эксперты опасаются, что это может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Barron`s.

"На рынке нефти есть опасение, что регион движется по непредсказуемому пути эскалации, и в какой-то момент могут действительно случиться перебои поставок", - полагает Бьярн Скилдруп из SEB.

"На данный момент мы считаем, что риск значительного нарушения поставок нефти из Персидского залива невелик, но за этим, безусловно, стоит следить, учитывая потенциальное влияние, которое это может оказать на поставки нефти и цены", - заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Эксперты UBS прогнозируют, что котировки Brent в этом году будут колебаться в диапазоне $80-90 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦЕНА, НЕФТЬ


Похожие новости


Нефть продолжает дорожать, Brent достигла $78,7 за баррель Brent подорожала до $78,1 за баррель Нефть дорожает после снижения днем ранее Brent подорожала до $77,92 за баррель Нефть перешла к слабому снижению Цены на нефть растут Дерипаска прогнозирует снижение цен на нефть на 20% в 2024 году Цена нефти Urals в декабре составила $64,23/барр., дисконт вырос до 17,5% Нефть ушла вглубь негативной территории Нефть усилила падение

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az