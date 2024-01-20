Заявление МИД Азербайджана по случаю 20 января - Дня всенародной скорби

МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю 20 января - Дня всенародной скорби.
"Сегодня исполняется 34 года с начала бывшими советскими властями военной агрессии против азербайджанского народа вопреки нормам международного права и беспрецедентной резни гражданского населения", - говорится в заявлении.
Ведомство отмечает, что игнорирование в конце 80-х годов бывшим СССР незаконных территориальных претензий Армении к Азербайджану, депортации сотен тысяч азербайджанцев с их родных земель на территории нынешней Армении, а также беспорядков разжигаемых на этнической почве с целью поддержать сепаратистскую деятельность осуществляемую на Карабахском регионе Азербайджана, способствовало широкому подъему национально-освободительного движения против советской власти в Азербайджане.
"В целях силового подавления национально-освободительного движения в Азербайджане, в ночь с 19 на 20 января 1990 года, в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии и частей специального назначения, а также контингента Внутренних Войск, была совершена резня против мирного населения, в том числе против детей, женщин и пожилых в городах Баку, Сумгайыт, Ленкорань и Нефтчала", - отмечает ведомство.
В результате военной агрессии оккупационных сил были убиты 150 мирных жителей, 744 получили тяжелые ранения, а 4 пропали без вести.
Сразу после резни, 21 января 1990 года, Национальный Лидер Гейдар Алиев, разоблачив в постоянном представительстве Азербайджана в Москве данное кровавое преступление совершенное против нашего народа, сумел прорвать созданную советским правительством информационную блокаду, и донести до мировой общественности правду о происходящих событиях.
"Трагедия 20 января оказала решающее влияние на формирование Азербайджанской национальной идентичности и стала поворотным моментом в восстановлении государственной независимости Азербайджана. Азербайджанский народ, 34 года назад подвергшийся военной, политической и моральной агрессии Советского режима, показал верность своим историческим традициям борьбы. В тот кровавый день дети Родины, отдавшие свои жизни в защиту правосудия, вписали яркую страницу в героическую летопись нашего народа. 20 января 1990 года, который отмечен в нашей истории, наряду с трагедией, как день национальной гордости, азербайджанский народ донес до всего мира, что он достоин жить свободно, суверенно и независимо", - подчеркивается в заявлении.
МИД отмечает, что несмотря на ужасные преступления, совершенные против нашего народа, нападки на территориальную целостность и суверенитет нашей страны, и почти 30-летнюю военную оккупацию наших земель со стороны Армении, 44-дневная Отечественная война привела к полному восстановлению территориальной целостности, а локальные антитеррористические операции 19-20 сентября прошлого года привели к полному восстановлению суверенитета нашей страны.
"34-я годовщина трагедии 20 января, которая привела к противоположному результату, став кульминацией национально-освободительного движения, в этом году впервые совпадает с периодом полного восстановления нашего суверенитета, за который наши сыновья и дочери отдали свои жизни", - заявляет МИД Азербайджана.
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