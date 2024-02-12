МИД Азербайджана: Обстрел ВС Армении азербайджанских пограничников - серьезный удар по мирному процессу между Баку и Ереваном

МИД Азербайджана назвал военной провокацией обстрел Вооруженными силами Армении позиций азербайджанских пограничников на условной границе в понедельник, в результате которого получил ранение один из военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС).



"12 февраля в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий ГПС Азербайджана. Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении МИД.



Ведомство подчеркивает, что в условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия "явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении".



"Более того, подобная провокация, которая была предпринята именно на территориях, находящихся под наблюдением Миссии Европейского союза в Армении, вызывает серьезные опасения по поводу целей и задач этой миссии", - отмечается в заявлении.



МИД указал на то, что ответственность за подобные провокации против Азербайджана несет военно-политическое руководство Армении.

Н.Аббасова