МИД Азербайджана: Обстрел ВС Армении азербайджанских пограничников - серьезный удар по мирному процессу между Баку и Ереваном

МИД Азербайджана назвал военной провокацией обстрел Вооруженными силами Армении позиций азербайджанских пограничников на условной границе в понедельник, в результате которого получил ранение один из военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС).
"12 февраля в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий ГПС Азербайджана. Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении МИД.
Ведомство подчеркивает, что в условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия "явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении".
"Более того, подобная провокация, которая была предпринята именно на территориях, находящихся под наблюдением Миссии Европейского союза в Армении, вызывает серьезные опасения по поводу целей и задач этой миссии", - отмечается в заявлении.
МИД указал на то, что ответственность за подобные провокации против Азербайджана несет военно-политическое руководство Армении.
Н.Аббасова
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