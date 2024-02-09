Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 76.22 +2.36 Brent 81.63 +2.42

Внешняя политика 09.02.2024 18:11

МИД России раскритиковал оценку стран Запада в отношении итогов президентских выборов в Азербайджане

МИД России назвал ангажированными оценки стран Запада и контролируемых ими международных структур итогов внеочередных президентских выборов в Азербайджане, прошедших 7 февраля .

«Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства для СМИ касательно итогов президентских выборов в Азербайджане.

МИД РФ в своем заявлении, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии Азербайджана, отметил, что действующий глава государства Ильхам Алиев одержал убедительную победу, за него отдали голоса 92,12% избирателей при явке в 76,73%. Всего в стране для 6,5 млн избирателей было открыто 6537 участков.

В ведомстве напомнили, что за выборами в Азербайджане следили 790 международных наблюдателей. Российская Федерации направила 148 представителей, в том числе по линии Федерального Собрания, Исполкома и МПА СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ.

В заявлении российского МИД также приводятся слова генерального секретарь СНГ Сергея Лебедева, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина и генсека ШОС Чжан Мина, давших положительную оценку ходу избирательного процесса.

«На этом фоне исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса», - отмечается в заявлении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Переизбрание Алиева означает сохранение курса Баку на дружественные отношения с Москвой Президенты Азербайджана и РФ высказались за дальнейшее развитие отношений двух стран - Кремль Азербайджан и Турция к 5 февраля поставили в РФ 13,3 млн яиц Азербайджан в 2023г являлся одним из крупных импортеров пиломатериалов в РФ Азербайджан в январе поставил в РФ 4,2 млн яиц Баку и Москва подписали Дорожную карту азербайджано-российского сотрудничества до 2027г Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 января Азербайджан к 19 января поставил в РФ 3 млн яиц Азербайджан к 14 января поставил в РФ 2,1 млн яиц Азербайджан к 11 января поставил в РФ 1,5 млн яиц

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az