МИД России раскритиковал оценку стран Запада в отношении итогов президентских выборов в Азербайджане

МИД России назвал ангажированными оценки стран Запада и контролируемых ими международных структур итогов внеочередных президентских выборов в Азербайджане, прошедших 7 февраля .
«Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства для СМИ касательно итогов президентских выборов в Азербайджане.
МИД РФ в своем заявлении, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии Азербайджана, отметил, что действующий глава государства Ильхам Алиев одержал убедительную победу, за него отдали голоса 92,12% избирателей при явке в 76,73%. Всего в стране для 6,5 млн избирателей было открыто 6537 участков.
В ведомстве напомнили, что за выборами в Азербайджане следили 790 международных наблюдателей. Российская Федерации направила 148 представителей, в том числе по линии Федерального Собрания, Исполкома и МПА СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ.
В заявлении российского МИД также приводятся слова генерального секретарь СНГ Сергея Лебедева, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина и генсека ШОС Чжан Мина, давших положительную оценку ходу избирательного процесса.
«На этом фоне исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса», - отмечается в заявлении.
Н.Аббасова
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