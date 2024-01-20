Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 января

Посол США в Азербайджане Марк Либби выразил соболезнования в связи с трагедией 20 января в публикации на странице посольства в "X".

"Сегодня мы чтим память тех, кто погиб в трагедии "Черного января". Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования членам семей и друзьям тех, кто потерял своих близких в этот трагический день", - говорится в публикации.

В.Алиев