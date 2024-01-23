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Регион 23.01.2024 16:58

В МИД Армении заявили об отсутствии договоренности о встрече Алиева и Пашиняна

Договоренности о проведении встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении, а также глав МИД двух стран нет, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"(...) были и сегодня есть различные предложения, инициативы по организации новой встречи. Но пока что никаких договоренностей о встрече глав государств или глав МИД двух стран нет", - сказал Мирзоян на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что вопрос о проведении прямых переговоров между Ереваном и Баку не принципиален. "Принципиально содержание переговоров. Мы готовы продолжить переговоры", - сказал глава армянского МИД.

Кроме того, Мирзоян сообщил, что существует прямая связь между аппаратом премьера Армении и администрацией президента Азербайджана, а также между министерствами иностранных дел и рядом ведомств двух стран.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧИ, МИД


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