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АПК 25.01.2024 17:03

Турция к 25 января ввезла в РФ 1,5 млн яиц

Турция к 25 января поставила в Россию 1,5 млн пищевых яиц, сообщает Россельхознадзор.

Очередная партия в 316,8 тыс. штук была ввезена через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в четверг.

Турция начала поставки в РФ яиц 3 января этого года.

Как сообщалось, Россия также импортирует яйца из Азербайджана. По данным на 11 января их было ввезено 3,3 млн штук. Азербайджан начал поставки в декабре 2023 года.

Импорт активизировался на фоне резкого роста цен на яйца в РФ. Для стабилизации ситуации правительство обнулило на полгода пошлину на их ввоз. Предполагается, что эта мера позволит ввезти 1,2 млрд яиц.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. В январе потребительские цены начали снижаться. С 10 по 15 января яйца подешевели на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, с 16 по 22 января падение ускорилось до 1,4%.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЯЙЦА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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