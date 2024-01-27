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АПК 27.01.2024 22:22

Группа ОЗК ввезла в РФ почти 900 тыс. яиц из Турции морским путём

Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") ввезла в Россию из Турции партию яиц в размере 885,6 тыс. штук.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, груз поступил в порт Новороссийска.

"Это первая партия, которая прибыла морем. В субботу яйца были выгружены и прошли таможенную очистку", - сказали в ОЗК.

Как сообщалось, яйца из Турции поступают в РФ и автомобильным транспортом. Они также импортируются из Азербайджана и Беларуси.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЯЙЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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