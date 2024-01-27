Группа ОЗК ввезла в РФ почти 900 тыс. яиц из Турции морским путём

Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") ввезла в Россию из Турции партию яиц в размере 885,6 тыс. штук.
Как сообщили "Интерфаксу" в компании, груз поступил в порт Новороссийска.
"Это первая партия, которая прибыла морем. В субботу яйца были выгружены и прошли таможенную очистку", - сказали в ОЗК.
Как сообщалось, яйца из Турции поступают в РФ и автомобильным транспортом. Они также импортируются из Азербайджана и Беларуси.
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