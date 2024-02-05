Нефть усилила снижение

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 снизилась на $0,4 (0,52%), до $76,93 за баррель.
Фьючерсы на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,54 (0,75%), до $71,74 за баррель.
Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
На выходных председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в интервью CBS News, что устойчивость экономики США позволяет американскому ЦБ не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки. Ее пересмотр в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, сказал Пауэлл.
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