На переговорах РФ и Турции будут обсуждаться весь спектр торгово-экономических отношений, в том числе расчеты и газовый хаб - Песков

На предстоящих переговорах РФ и Турции с участием глав государств будут обсуждаться торгово-экономические отношения "во всех измерениях", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, все эти вопросы будут в повестке дня. Собственно, торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам во вторник.
Так он ответил на вопрос о повестке переговоров и о том, будут ли, в частности, обсуждаться проблемы расчетов между РФ и Турцией, возникшие из-за санкций со стороны США, вопрос о возможном создании российско-турецкого банка, а также дорожная карта по российско-турецкому газовому хабу.
"Турция наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня", - подчеркнул Песков.
Ожидается, что президент России Владимир Путин посетит Анкару в ближайшее время. Турецкие СМИ называли в качестве возможной даты встречи лидеров РФ и Турции 12 февраля.
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