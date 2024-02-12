Цены на нефть изменяются разнонаправленно

Цены на нефть колеблются разнонаправленно в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:25 составила $82,06 за баррель, что на $0,13 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $76,94 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 6% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

"Развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", - сказал иранский министр, который провел ряд встреч в Бейруте, в том числе, с лидерами ХАМАС.

Тем не менее, уверенности в том, что ситуация улучшится, у трейдеров нет.

"Хотя есть небольшая возможность прекращения огня, ситуация является напряженной, в связи с чем, нефтяной рынок будет оставаться высоко волатильным и уязвимым к новостям", - говорит аналитик City Index Фавад Разакзада.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.