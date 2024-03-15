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Регион 15.03.2024 16:39

Россия выдала Турции обвиняемого в убийстве владельца гостиницы

Из России экстрадирован гражданин Узбекистана, разыскиваемый в Турции за убийство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Внуково им. А.Н. Туполева передали представителям правоохранительных органов Турецкой Республики гражданина Узбекистана Хасанжона Аминова. Он находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению в умышленном убийстве", - сказала Волк журналистам.

По версии турецких правоохранительных органов, являясь сотрудником гостиницы в Стамбуле в июле 2019 года Аминов вместе с сообщником убил ее владельца. После совершения преступления фигуранту удалось скрыться и выехать за пределы Турции.

В июле 2023 года обвиняемый был задержан в Казани. В декабре 2023 года генеральной прокуратурой РФ удовлетворен запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН, ЭКСТРАДИЦИЯ


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