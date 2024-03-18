Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 повысилась на $0,63 (0,74%), до $85,97 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (0,9%), до $81,77 за баррель.

Обе марки завершили прошлую неделю подъемом примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

"По предварительным оценкам, примерно 15% перерабатывающих мощностей России затронуто в последние дни, что может привести к кратковременному сокращению экспорта нефти, поскольку власти будут стараться нивелировать влияние нарушений", - цитирует MarketWatch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.

Рынок также ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые станут известны в среду. По мнению аналитиков и участников рынка, Федрезерв оставит ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5%. Также ЦБ представит обновленные макроэкономические прогнозы и прогноз относительно дальнейшей траектории ставки.