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Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
ТЭК 18.03.2024 20:05

Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 повысилась на $0,63 (0,74%), до $85,97 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (0,9%), до $81,77 за баррель.

Обе марки завершили прошлую неделю подъемом примерно на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США и новостях об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

"По предварительным оценкам, примерно 15% перерабатывающих мощностей России затронуто в последние дни, что может привести к кратковременному сокращению экспорта нефти, поскольку власти будут стараться нивелировать влияние нарушений", - цитирует MarketWatch слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.

Рынок также ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые станут известны в среду. По мнению аналитиков и участников рынка, Федрезерв оставит ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5%. Также ЦБ представит обновленные макроэкономические прогнозы и прогноз относительно дальнейшей траектории ставки.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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