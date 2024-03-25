Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть растут днем в понедельник на фоне усиления геополитической напряженности и обеспокоенности в отношении перебоев поставок на мировой рынок.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 повысилась на $0,48 (0,56%), до $85,91 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,49 (0,61%), до $81,12 за баррель.

Как сообщалось, йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом.

Повышательное давление на котировки также оказывают ограничения на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.

"Энергетический рынок получает некоторую поддержку за счет перебоев поставок и геополитической напряженности", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank A/S.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112.