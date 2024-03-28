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Оценка роста ВВП США в IV кв. улучшена до 3,4% с 3,2%, эксперты не ожидали изменения

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны.

Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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