Оценка роста ВВП США в IV кв. улучшена до 3,4% с 3,2%, эксперты не ожидали изменения

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны.
Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.
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