Оценка роста ВВП США в IV кв. улучшена до 3,4% с 3,2%, эксперты не ожидали изменения

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны.

Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.