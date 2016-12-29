Разведгруппа ВС Армении попала в засаду азербайджанских подразделений, заявляют в Баку

Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан в Министерстве обороны.

"При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями", - отметили в Минобороны.

В Минобороны убеждены, что относительная тишина на линии фронта, наблюдаемая в последнее время «видимо не на руку армянской стороне и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям».

«Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь", - отметили в оборонном ведомстве.

Ф.Исазаде