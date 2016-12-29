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Карабахский конфликт 29.12.2016 14:25

Разведгруппа ВС Армении попала в засаду азербайджанских подразделений, заявляют в Баку

Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан в Министерстве обороны.

"При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями", - отметили в Минобороны.

В Минобороны убеждены, что относительная тишина на линии фронта, наблюдаемая в последнее время «видимо не на руку армянской стороне и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям».

«Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь", - отметили в оборонном ведомстве.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]