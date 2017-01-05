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Религия 05.01.2017 19:10

Президент Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную общину республику с Рождеством.

"Христианство в Азербайджане имеет очень древнюю историю. Неслучайно, именно в нашей стране сформировались первые на Кавказе христианские храмы. Небесные религии, веками мирно сосуществуя здесь, сыграли неоценимую историческую роль в установлении между людьми спокойствия, дружественных и братских отношений. Между населяющими Азербайджан народами и этносами никогда не наблюдалось случаев национально-расовой дискриминации, этнорелигиозной нетерпимости", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного в четверг на официальном сайте главы государства.

И.Алиев отметил, что независимая Азербайджанская Республика и сегодня верна традициям толерантности и мультикультурализма.

"Все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, обладают правами и свободами, основанными на международных принципах, в том числе свободой совести и вероисповедания. Всем проживающим в нашей стране этническим меньшинствам созданы равные демократические условия для сохранения религиозно-духовных ценностей, национальных обычаев и традиций, развития языка и культуры", - подчеркивается в тексте поздравления.

По его словам, христианская община, являющаяся неотъемлемой частью многоконфессионального и многонационального азербайджанского общества, и сегодня, и завтра, как всегда, будет выполнять свой гражданский долг во имя прогресса и развития Азербайджана.

"Поздравляю всех вас со священным Рождеством, являющимся символом чувства милосердия и сострадания, чистых и благородных идеалов, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а вашим семьям – благополучия", - отмечается в документе.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОЖДЕСТВО, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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