Президент Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную общину республику с Рождеством.

"Христианство в Азербайджане имеет очень древнюю историю. Неслучайно, именно в нашей стране сформировались первые на Кавказе христианские храмы. Небесные религии, веками мирно сосуществуя здесь, сыграли неоценимую историческую роль в установлении между людьми спокойствия, дружественных и братских отношений. Между населяющими Азербайджан народами и этносами никогда не наблюдалось случаев национально-расовой дискриминации, этнорелигиозной нетерпимости", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного в четверг на официальном сайте главы государства.

И.Алиев отметил, что независимая Азербайджанская Республика и сегодня верна традициям толерантности и мультикультурализма.

"Все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, обладают правами и свободами, основанными на международных принципах, в том числе свободой совести и вероисповедания. Всем проживающим в нашей стране этническим меньшинствам созданы равные демократические условия для сохранения религиозно-духовных ценностей, национальных обычаев и традиций, развития языка и культуры", - подчеркивается в тексте поздравления.

По его словам, христианская община, являющаяся неотъемлемой частью многоконфессионального и многонационального азербайджанского общества, и сегодня, и завтра, как всегда, будет выполнять свой гражданский долг во имя прогресса и развития Азербайджана.

"Поздравляю всех вас со священным Рождеством, являющимся символом чувства милосердия и сострадания, чистых и благородных идеалов, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а вашим семьям – благополучия", - отмечается в документе.

А.Ахундов