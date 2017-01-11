Омбудсман Азербайджана обратилась к президенту «Красного Креста» с просьбой содействовать возвращению тела азербайджанского солдата

Уполномоченная по правам человека в Азербайджане Эльмира Сулейманова обратилась с письмом к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой содействовать возвращению армянской стороной тела азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, сообщает пресс-служба Института Омбудсмана.
«Просим вас в рамках мандата МККК и в соответствии с нормами международного права оказать помощь по возвращению азербайджанской стороне тела солдата Чингиза Гурбанова», - отмечается в обращении Омбудсмана.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.
Р.Бабаев
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