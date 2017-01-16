Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 40 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 42 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Вооруженные формирования Армении, используя 60, 82 и 120-мм минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 42 раза",- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Азизов
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