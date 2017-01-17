Баку призвал оказать давление на Ереван для возвращения тела азербайджанского солдата

Азербайджан призывает международные организации оказать давление на Армению с целью немедленного возвращения азербайджанской стороне тела военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего при отражении армянской военной провокации в декабре 2016 года.
Председатель Госкомиссии по пленным, заложникам и без вести пропавшим лицам, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев провел встречу с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Эленой Аймоне Сессера, сообщает пресс-служба СГБ.
«Госкомиссия призывает соответствующие международные организации оказать давление на Армению и потребовать у нее возвращения Азербайджану тела азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова», - заявил М.Гулиев
Он подчеркнул, что армянская сторона и прежде допускала подобные шаги, не возвращая длительное время Азербайджану тела азербайджанских военнослужащих и мирных граждан, и «такое положение превратилось в тенденцию».
Руководитель Госкомиссии высоко оценил предпринимаемые со стороны МККК и сопредседателей Минской группы ОБСЕ усилия по возвращению тела Ч.Гурбанова Азербайджану, обвинив Армению в нарушении положений Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.
В свою очередь, Э.Сессера отметила, что представительство МККК в Азербайджане продолжает совместно с представительством организации в Армении предпринимать усилия с целью скорейшего возвращения тела Ч.Гурбанова азербайджанской стороне.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако, официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.
Р.Бабаев
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