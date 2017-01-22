ВС Азербайджана уничтожили БПЛА Армении

Вооруженные силы Азербайджана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении на азербайджано-армянском участке государственной границы, сообщает азербайджанского Минобороны.
«Днем 22 января, на Товузском участке азербайджано-армянской государственной границы подразделениями вооруженных сил Азербайджана был обнаружен и уничтожен огнем БПЛА, принадлежащий ВС Армении»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что беспилотник пытался осуществить разведывательные полеты над позициями наших вооруженных сил Азербайджана.
Ф.Исазаде
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