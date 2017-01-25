Президент Азербайджана утвердил ограничения на рекламу трансплантации человеческих органов и тканей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил поправки в Закон «О трансплантации человеческих органов и (или) тканей», предусматривающие ограничение рекламы этого вида деятельности, сообщает сайт главы государства.

Утвержденные в Закон «О трансплантации человеческих органов и (или) тканей» поправки ограничивают размещение рекламы о трансплантации только в специализированных медицинских печатных органах, а также на мероприятиях, проводимых для медработников и фармацевтов.

Р.Бабаев